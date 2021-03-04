إصابات كورونا في تركيا تقفز إلى 2.7 مليون حالة
الخميس 04/مارس/2021 - 04:30 م
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في تركيا إلى مليونين و734 ألفًا و836 حالة.
وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس- أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في تركيا وصل إلى 28 ألفًا و771 حالة.
وأشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين في تركيا ارتفع إلى مليونين و593 ألفًا و264 شخصًا.
وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس- أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في تركيا وصل إلى 28 ألفًا و771 حالة.
وأشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين في تركيا ارتفع إلى مليونين و593 ألفًا و264 شخصًا.