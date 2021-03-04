تايلاند تحقق في إزالة «فيسبوك» حسابات وصفحات تنشر محتوى عن الجيش

كلف رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أو تشا، الجيش بالتحقيق في قرار شركة (فيسبوك) الأمريكية- عملاق منصات التواصل الاجتماعي- بإزالة 185 حسابًا وصفحة ومجموعة تنشر محتوى عن الجيش التايلاندي.وقال رئيس الوزراء التايلاندي، وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس: "إن اتخاذ (فيسبوك) هذه الإجراءات يمكن تفسيره بعدة طرق.. يجب أن نوضح الأمر".يأتي ذلك في أعقاب إعلان (فيسبوك) أنها أزالت 77 حسابًا و72 صفحة و18 مجموعة و18 حسابًا على منصة (إنستجرام) لمشاركة الصور التابعة لـ(فيسبوك)؛ بسبب انتهاكات سياسات منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالتدخل الحكومي، والذي يتم تعريفه على أنه سلوك مزيف نيابة عن جهة حكومية.وأوضحت "فيسبوك" أن شبكة حسابات نشأت في تايلاند واستهدفت الجماهير المحلية في مقاطعاتها الجنوبية، مضيفة أن الشبكة استخدمت الحسابات الأصلية والمزيفة لنشر المحتوى الخاص بها على صفحات متعددة لجعله يبدو أكثر شيوعًا مما كان عليه.وذكرت "فيسبوك" أن شبكة الحسابات نشرت محتوى إخباريًا عن الأحداث في تايلاند، تضمن محتوى يدعم الجيش التايلاندي والنظام الملكي، إلى جانب منشورات عن العنف من قبل الجماعات المتمردة في جنوب تايلاند وانتقاد الحركات الانفصالية والاستقلال.