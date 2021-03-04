حزب المؤتمر ينعى النائب كمال عامر

نعى حزب المؤتمر النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.وقال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر عضو مجلس الشيوخ، إن الفقيد كان مقاتلًا من طراز فريد على كل الجبهات، أفنى عمره في خدمة الوطن وكان مثالًا للتفاني والإخلاص.يذكر أن اللواء كمال عامر شغل منصب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وقائد الجيش الثالث الميدانى، ومدير المخابرات الحربية، ومحافظ مطروح ومحافظ أسوان.