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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية تتسلم شحنة طبية تحتوي على لقاحات كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 05:25 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تسلمت اليوم الخميس، شحنة من المستلزمات الطبية تحتوي على لقاحات فيروس "كورونا المستجد" من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، كمنحة مقدمة من جمهورية الصين الشعبية إلى الجامعة.

وجاء ذلك في مراسم أقيمت بمقر الأمانة العامة بحضور السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية، ولياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن السفير الصيني أكد خلال هذه المناسبة أن الجانبين الصيني والعربي شريكان استراتيجيان وتربطهما علاقة صداقة وثيقة وتعاون ممتد وخاصة في المجال الصحي، معربًا عن اهتمام الجانب الصيني بتقديم هذا الدعم للجامعة العربية ودولها الأعضاء والعمل على تمكين الدول النامية وإمدادها باللقاحات التي تحتاجها، وذلك في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الجائحة.

ومن جانبه، أعرب السفير حسام زكي عن خالص شكر وتقدير الأمانة العامة للجامعة العربية لجمهورية الصين الشعبية على تلك الشحنة القيمة، وهو الأمر الذي يؤكد حرص الصين على دعم الجامعة والارتقاء بقدراتها في مواجهة وباء كورونا ويعكس مدى التكاتف والتضامن بين الجامعة العربية والجانب الصيني في معالجة التحديات الناجمة عن الجائحة، كما يعبر عن عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تمر بها دول العالم.

ومن جهة أخرى، قام السفير الصيني بالقاهرة بنقل تهاني وانج يي مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية إلى أحمد أبوالغيط بمناسبة انتخابه أمينًا عامًا للجامعة العربية لفترة ولاية ثانية، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في قيادته للأمانة العامة في الفترة القادمة.

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