«القومي للمرأة» ينعى كمال عامر: كان أكبر مساند للمرأة المصرية

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، ببالغ الحزن وعميق الأسى اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، والذي وافته المنية اليوم.وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لوفاته، مؤكدة أنه كان أكبر مساند للمرأة المصرية، ويؤدي عمله بمنتهى الاتقان، ونموذج مشرف لبلده.ويتقدم المجلس بخالص التعازى لأسرة الفقيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.