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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

المملكة المتحدة تفتح تحقيقًا حول شروط «أبل» لمطوري التطبيقات

الخميس 04/مارس/2021 - 06:14 م
آبل
آبل
أ ش أ
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فتحت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة تحقيقًا حول شروط شركة "أبل" (Apple) الأمريكية عملاق صناعة الهواتف الذكية، لمطوري البرامج والتطبيقات على منصتها "أبل ستور" (App Store)، وما إذا كانت تدعم المنافسة أم لا.

وذكرت "بي بي سي"- على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- أن ذلك يأتي في أعقاب عدد من الشكاوى من المطورين فيما يتعلق بشروط الشركة الخاصة بإدراج التطبيقات على منصتها والمقابل الذي تتقاضاه، في حين تؤكد الشركة الأمريكية على أن شروطها "عادلة وتحقق المساواة".

وقال رئيس الهيئة البريطانية أندريا كوستشيلي: إن الأمر يتطلب بحثًا دقيقًا، مضيفًا: "يستخدم الملايين منا التطبيقات يوميًا للتحقق من الطقس أو ممارسة لعبة أو طلب الوجبات الجاهزة؛ لذا فإن الشكاوى من أن Apple تستخدم موقعها في السوق لوضع شروط غير عادلة أو قد تقيد المنافسة والاختيار ما قد يتسبب في خسارة العملاء عند شراء التطبيقات واستخدامها".

بدورها، أعربت "أبل" عن تطلعها للتعاون مع الهيئة البريطانية لشرح الشروط المتعلقة بإدراج التطبيقات على منصتها، مؤكدة أنها تؤمن بقيمة المنافسة وأنها تطبق شروطها بشكل عادل ومتساوٍ على الجميع.

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