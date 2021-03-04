محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير قرى المحلة الكبرى

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، آخر أعمال التطوير الجارية بقرى ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الخميس، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والنائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب.بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع جمال عبد الناصر بالمحلة الكبرى، حيث تابع أعمال توسعة الطريق بعد إزالة كافة المخالفات والتعديات التي تعوق حركة المرور بالشارع، وتوجه المحافظ ومرافقوه إلى منطقة الزهراء بحي أول المحلة، لمتابعة أعمال تشجير الشارع على امتداد سور السكة الحديد، عقب رفع المخلفات التاريخية ومخلفات الهدم.واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد الأعمال الجارية بقرية محلة أبو علي، تابع أعمال تأهيل وتطوير كورنيش مدخل قرية محلة أبو علي، وأعمال الرصف بشارع الثورة، وأعمال معالجة هبوط بكوبري بحر شبين والجاري إصلاحه بمعرفة وزارة الري، وأعمال الرصف بطريق المحلة-المنصورة القديم.رافق المحافظ خلال جولته ممدوح النجار، رئيس حي أول المحلة، وأحمد المغاوري، رئيس حي ثان المحلة، ومحمد صلاح، نائب رئيس مركز ومدينة المحلة.