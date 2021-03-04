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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سينوفارم» تعلن رفع قدرات إنتاجها من لقاحات كورونا إلى 3 مليارات جرعة

الخميس 04/مارس/2021 - 06:09 م
سينوفارم
سينوفارم
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أعلن رئيس مجموعة سينوفارم الصينية "يو تشينغ مينغ" أن المجموعة ستوسع الطاقة الإنتاجية من لقاح فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد- 19) لتصل إلى 3 مليارات جرعة سنويا؛ لتصبح بذلك أكبر منتج لهذه اللقاحات في العالم.

وقال مينغ- في تصريحات اليوم الخميس- إنه إلى جانب وحدات إنتاج اللقاحات في بكين وووهان، ستقوم المجموعة بتوسيع قدرات الإنتاج والتعبئة من خلال الاستفادة من وحداتها في تشانغتشون وشنجهاي ولانغتشو وتشنغدو.

وأضاف أن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب الصيني (المشرعين) والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، المجتمعين حاليا في بكين للمشاركة في أعمال الدورتين السنوية (أهم حدث سياسي سنوي في الصين) والبالغ عددهم نحو 5 آلاف شخص- تلقوا لقاحات "سينوفارم".

وتابع مينغ أن لقاح "سينوفارم" تمت الموافقة حتى الآن على استخدامه الطارئ في 40 دولة بما فيها صربيا، كأول دولة أوروبية، والمجر، أول عضو في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن 80 دولة ومنظمة دولية أخرى أعربت عن اهتمامها بلقاحات سينوفارم، وأن أكثر من 100 مليون جرعة تم شحنها إلى الأسواق المحلية والخارجية، وأن 60 مليون جرعة تم حقنها دون الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة.

وحول المخاوف بشأن فاعلية وسلامة لقاحات "كوفيد- 19" على كبار السن والأطفال، قال مينغ إن أقدم متلقي للقاحات "سينوفارم" حتى الآن يبلغ من العمر نحو 100 عام، وأن البيانات المستقاة من التجارب السريرية للمرحلة الثالثة تظهر أن لقاحات سيوفارم آمنة وفعالة أيضا في الفئة العمرية بين 3- 17 عاما.

ولفت إلى أن التجارب الأخيرة أظهرت أيضا أن لقاحات "سينوفارم" فعالة أيضا ضد تحورات الفيروس، بما في ذلك تلك التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة.

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