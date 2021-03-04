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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«اليونيسيف»: العالم العربي يضم عددًا قياسيًا من الشباب الفقراء

الخميس 04/مارس/2021 - 04:10 م
تيد شيبان
تيد شيبان
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قال تيد شيبان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة اليونيسيف، إن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يضمان عددًا قياسيًا للشباب الفقراء والأطفال ضحايا العنف الخطير في العالم.

وأضاف شيبان - اليوم الخميس - أن ثمة بصيص أمل شرط إقامة علاقات جديدة بين حكومات المنطقة والشباب بعد 10 سنوات على اندلاع ثورات ما سمي بالربيع العربي.

وأوضح أن 38 مليون طفل ومراهق يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في هذه المنطقة وهو أكبر عدد في العالم، والأمر نفسه ينطبق على البطالة التي يبلغ معدلها 29% في شمال إفريقيا و25% في الشرق الأوسط، ونسبة البطالة أعلى في صفوف النساء وتبلغ 39 و41% على التوالي.

وأكد أنه بالنسبة لليونيسف تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 50% من إجمالي مبالغ نداءات المساعدات الإنسانية، وهي زيادة كبيرة منذ العام 2011 بسبب التدهور الاقتصادي والسياسي.

ولفت إلى أن المنطقة تشهد منذ عام 2011، زيادة مطردة في العنف ضد الشباب، ونصف الانتهاكات الجسيمة البالغ عددها 28 ألفًا ضد الشباب المسجلة في العالم في 2019، وقعت في سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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