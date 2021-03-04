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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: 97.6% نسبة حضور طلاب ثانية إعدادى الامتحان المجمع

الخميس 04/مارس/2021 - 05:04 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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أدى مليون و918 ألفًا و648 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الإعدادي، اليوم، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن نسبة حضور الطلاب للامتحان بلغت 97.6%، من إجمالي مليون و964 ألفًا و423 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنها لم ترصد أى شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.

وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التى تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 يؤدى طلاب الصف الثالث الإعدادى الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة.

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