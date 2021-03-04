العراق يعلن الاتفاق على توريد مليون جرعة من لقاح سبوتنيك

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل، الخميس، عن اتفاق بلاده مع روسيا على توريد مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسي كشحنة عاجلة ترسل إلى العراق خلال أسبوعين من تاريخ اليوم.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزير قوله إن هذه الشحنة تمثل الدفعة الأولى من كميات تم الاتفاق على تجهيزها وفق توقيتات يتفق عليها لاحقا، مؤكدا أن الاتفاق ينص على قيام صندوق الاستثمارات الروسي بتدريب عدد من الفرق الطبية المتخصصة من المحافظات العراقية بهدف التعرف على طريقة استخدام اللقاح.وكان وزير النفط العراقي قد طلب خلال لقائه نائب رئيس روسيا الاتحادية، ألكسندر نوفاك، الإسراع بتزويد العراق بشحنة عاجلة من اللقاح الروسي.