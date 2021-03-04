سريلانكا تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح الروسي «سبوتنيك V»

قال مسئول بوزارة الصحة في سريلانكا إن بلاده وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي (سبوتنيك- V) المضاد لفيروس كورونا.وأضاف المصدر- في تصريح اليوم الخميس- أنه تم الحصول على الموافقة من قبل لجنة خبراء من الوكالة الوطنية لتنظيم الأدوية.وكانت السلطات السريلانكية قد منحت الإذن بالاستخدام الطارئ للقاحات من شركات (فايزر- موديرنا- أسترازينكا).ووفقًا لآخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة السريلانكية، فقد تم الكشف عن أكثر من 84.2 ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وتوفي 484 شخصا، وتعافى أكثر من 80.4 ألف شخص.