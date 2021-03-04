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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 04:07 م
تلقى لقاح كورونا
تلقى لقاح كورونا في أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تلقى أهالي محافظة أسيوط الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، (كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة) بـ4 مراكز طبية، حيث شهد مركز صحة الأسرة ببنى زيد بوق بمركز القوصية إقبالا من المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على موقع الوزارة وحصلوا على رسالة بموعد ومكان حصولهم على التطعيم.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه تم اليوم توزيع الأطقم الطبية واللقاحات على المراكز التي تم اعتمادها لتطعيم المواطنين والمتابعة المستمرة من قيادات المحافظة ومديرية الصحة لمتابعة سير العمل والتأكيد على الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التزاحم وتنظيم سير العمل فضلا عن استكمال فعاليات تلقي الأطقم الطبية للجرعة الأولى من اللقاح.

وأكد أن اللقاح متاح لمن يطلب الحصول على التطعيم من الفرق الطبية على مدار 24 ساعة وهو أمر اختياري ويحصل عضو الفريق الطبي على التطعيم بعد تسجيل بياناته بالمستشفى التي يعمل بها والتوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية وما إذا كان يعاني أي أمراض أو ظهرت عليه أعراض خلال اليوم وتسلميه كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة في إطار حرص الدولة على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مواجهة الجائحة.

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