ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لـ115 مليونًا و283034 حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 115 مليونًا و283 ألفًا و34 حالة.وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس- أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم وصل إلى مليونين و561 ألفًا و880 حالة، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين في جميع أنحاء العالم بلغ 65 مليونًا و216 ألفًا و90 شخصًا.