رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عرض مشروع لإصلاح النظام الانتخابي في هونج كونج على البرلمان الصيني

الخميس 04/مارس/2021 - 04:04 م
البرلمان الصيني
البرلمان الصيني
وكالات
طباعة
سيدرس البرلمان الصيني مشروع إصلاح للنظام الانتخابي في هونج كونج على ما ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ما يفتتح الباب أمام احتمال استبعاد المرشحين المؤيدين للديموقراطية في هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأوضحت الوكالة أن نواب الجمعية الوطنية الشعبية التي تباشر الجمعة دورتها السنوية، سيناقشون الاقتراح الذي يهدف إلى "تحسين النظام الانتخابي في هونج كونج".

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن نجاح مركز تعليم الكبار في محو أمية 2943 مواطنًا

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تحصد المركز الثاني في مسابقة الاتحاد الرياضي للشطرنج

image description

رفع 165 طن مخلفات في حملات نظافة وتمهيد طرق بأسيوط

image description

دورات مجانية على الحرف اليدوية للشباب بالغرفة التجارية في أسيوط

الأكثر قراءة

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

السيسي ينعى اللواء كمال عامر: معلمي وأستاذي وقائدي وواحد من أغلى رجال مصر

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون "الشهر العقاري" ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

حقائق مدهشة عن الماء والغذاء

المفوضية الأوروبية تريد زيادة معدل التوظيف إلى 78% بحلول 2030

تحذير بعد فرار عشرات التماسيح من مزرعة بجنوب إفريقيا

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

أغرب من الخيال.. حكايات من حياة رجاء الرفاعي ويوسف إدريس

«المرأة التي رحلت».. قصة ديفيد هربرت لورانس عن عقل المرأة

فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

أحمد الحجار يستعيد ذكريات التسعينات فى أوبرا الإسكندرية