عرض مشروع لإصلاح النظام الانتخابي في هونج كونج على البرلمان الصيني

سيدرس البرلمان الصيني مشروع إصلاح للنظام الانتخابي في هونج كونج على ما ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ما يفتتح الباب أمام احتمال استبعاد المرشحين المؤيدين للديموقراطية في هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.وأوضحت الوكالة أن نواب الجمعية الوطنية الشعبية التي تباشر الجمعة دورتها السنوية، سيناقشون الاقتراح الذي يهدف إلى "تحسين النظام الانتخابي في هونج كونج".