رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تعلن عن طرح كميات كافية من اختبارات كورونا السريعة

الخميس 04/مارس/2021 - 04:27 م
اختبارات كو رونا
اختبارات كو رونا
وكالات
طباعة
أفادت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الألمانية بأنه سيتم توفير كميات كافية من وسائل اختبارات كورونا في السوق، وذلك للاختبارات السريعة التي تعتزم الحكومة توفيرها بالمجان وستقوم بها أطقم مدربة.

وذكرت الوزارة اليوم الخميس أن الشركات المنتجة أعلنت عن أن هناك 150 مليون وسيلة اختبار جاهزة ويمكن توريدها مباشرة بمجرد طلب الولايات والبلديات لها.

وأوضحت الوزارة أن جزءًا من هذه العملية دخل حيز التنفيذ بالفعل لفئات من بينها دور الرعاية.

وقالت الوزارة: إن الحكومة الاتحادية ضمنت شراء ما لا يقل عن 800 وسيلة اختبار سريع لألمانيا في هذا العام عن طريق اتفاقيات إطارية عقدتها على الصعيد الوطني والصعيد الأوروبي، ولفتت إلى أن المعروض في السوق فعليًا يتجاوز هذه الكمية بشكل كبير.

وبحسب تصريحات الوزارة، فإن الحكومة ضمنت شراء أكثر من 200 مليون وسيلة اختبار ذاتي للاستخدام المنزلي، والذي تم السماح بأول منتجاته، وثمة محادثات تجريها الحكومة مع منتجين آخرين.

وأفادت البيانات الصادرة عن الشركات المنتجة بأنه من الممكن شراء أول وسائل الاختبارات الذاتية اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل في الصيدليات ومحلات تجارة التجزئة وبعض متاجر العروض المخفضة.

كانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات قررت في مشاوراتها المشتركة مساء أمس الأربعاء تشكيل "فريق عمل للوجستيات الاختبارات" مهمته مساعدة الحكومة في تحسين طلبيات وسائل اختبارات كورونا، وثمة إمكانية لإنشاء منصة للطلب حتى تتمكن المدارس ودور الحضانة من طلب وسائل الاختبارات السريعة بطريقة أسهل.

وكانت المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات قرروا أمس توفير اختبار كورونا سريع مجاني لكل المواطنين في كل أسبوع في أماكن مثل مراكز الاختبارات على سبيل المثال أو الصيدليات أو العيادات، وستتحمل الحكومة تكاليف هذه الاختبارات.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

التحفظ على أموال «الجماعة الإسلامية» ووضع عناصرها على قوائم ترقب الوصول

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن نجاح مركز تعليم الكبار في محو أمية 2943 مواطنًا

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تحصد المركز الثاني في مسابقة الاتحاد الرياضي للشطرنج

image description

رفع 165 طن مخلفات في حملات نظافة وتمهيد طرق بأسيوط

image description

دورات مجانية على الحرف اليدوية للشباب بالغرفة التجارية في أسيوط

الأكثر قراءة

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

السيسي ينعى اللواء كمال عامر: معلمي وأستاذي وقائدي وواحد من أغلى رجال مصر

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون "الشهر العقاري" ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

حقائق مدهشة عن الماء والغذاء

المفوضية الأوروبية تريد زيادة معدل التوظيف إلى 78% بحلول 2030

تحذير بعد فرار عشرات التماسيح من مزرعة بجنوب إفريقيا

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

أغرب من الخيال.. حكايات من حياة رجاء الرفاعي ويوسف إدريس

«المرأة التي رحلت».. قصة ديفيد هربرت لورانس عن عقل المرأة

فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

أحمد الحجار يستعيد ذكريات التسعينات فى أوبرا الإسكندرية