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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الباز: مصر تعيش عصر الانتصارات بلا معارك
الخميس 04/مارس/2021 - 03:10 م
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الدولة المصرية تعيش حاليًا عصر تحقيق الانتصارات دون معارك، في معظم القضايا التي تخوضها.
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