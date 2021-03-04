البورصة العراقية تغلق متراجعة بـ0.26%

سجل مؤشر البورصة العراقية، اليوم، تراجعًا بنسبة 0.26%، متوقفًا عند 558.91 نقطة، وانخفضت بموجب المؤشر أسهم 12 شركة، وارتفعت أسهم 5 أخرى، فيما حافظت 12 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1،345،963،302 سهم، بقيمة 643،450،701 دينار عراقي، تحصلت من إبرام 488 صفقة شملت 29 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.