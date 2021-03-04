الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بـ882 نقطة

أنهى مؤشر بورصة كراتشي، كبرى أسواق الأسهم الباكستانية، جلسة تداولات اليوم، الخميس، على تراجع بنسبة 1.91% أي ما يعادل 882 نقطة، وأقفل عند مستوى 45278 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 215.942.457 سهم، ضمت أسهم 360 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 46 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 305 شركات، واستقرت قيمة أسهم 9 شركات.