السودان أول بلد في الإقليم يتسلم لقاحات كورونا من كوفاكس

أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وصول 800 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى السودان، الذي يُعد أول بلد في إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا يتلقَّى اللقاحات المضادة لكورونا كوفيد-19.وقال المكتب الإقليمي، في بيان مشترك، اليوم الخميس، إن شحنة اللقاحات وصلت إلى السودان بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من خلال ائتلاف "كوفاكس"، وهو تحالف تشارك في قيادته منظمة الصحة العالمية، والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، والتحالف المعني بابتكارات التأهُّب لمواجهة الأوبئة، ويهدف إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 للبلدان بغض النظر عن دخلها.وقال وزير الصحة السوداني، الدكتور عمر محمد النجيب: "إن اللقاحات جزء مهم للغاية في مكافحة انتشار الفيروس في السودان "، داعيا الفئات المؤهَّلة على التسجيل والحصول على التطعيم فور تحديد موعد لهم.وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، الدكتور نعمة سعيد عابد،"يسُر المنظمة أن تكون جزءًا من هذا الإنجاز البارز في إطار التصدي لمرض كوفيد-19 في السودان؛ فاللقاحات فعَّالة ويجب إتاحتها للجميع".وأضاف عابد: "ينبغي علينا دائمًا أن نتذكر أن اللقاحات لن تؤتي أكلها إلا في إطار نهج شامل، فهي ليست سوى أداة واحدة ضمن الترسانة التي نملكها لمحاربة الفيروس، وستكون أكثر فعالية عند دمجها مع جميع استراتيجيات الصحة العامة والوقاية الشخصية الأخرى".ومن المتوقع وصول شحنات أخرى من اللقاحات المخصَّصة للسودان في الربع الثاني من عام 2021.