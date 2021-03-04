لا وفيات و690 إصابة جديدة بـ«كورونا» في النرويج



وقال معهد الصحة في النرويج، في بيان، إن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 72923 إصابة بالفيروس التاجي، فيما استقرت الوفيات عند 632 حالة.

أعلنت النرويج، اليوم الخميس، عن تسجيل 690 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19)، فيما لم ترصد أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية.