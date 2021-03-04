بالأصفر المنفوش.. نسرين طافش تتألق عبر «إنستجرام»

نشرت الفنانة نسرين طافش، منذ قليل، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة وعصرية.وأطلت نسرين طافش بفستان طويل ذى الطبقات المنفوشة باللون الأصفر الباستيل، دون أكمام، واعتمدت في المكياج على اللون الترابي الذي أبرز جمالها، وظهرت بتسريحة الكعكة لشعرها، واعتمدت على اكسسورات بسيطة فقد اختارت سلسلة باللون الأخضر لإكمال ظهورها.وعلقت على الصورة قائلة: "إن سر النجاح هو أن تتعلم كيف تستخدم الألم والمتعة بدلًا من السماح للألم والمتعة باستخدامك.. فإن فعلت فإنك ستتحكم في حياتك وإلا فإن الحياة هي التي ستتحكم بك".وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها، وعلق البعض عليها قائلا: "ملكة"، وآخر: "إنتي جميلة جدا"، وآخر: "إطلالة موفقة".