السودان: بحث التنسيق بين شركاء السلام وبعثة «يونتامس»

بحثت اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان في الانتقال الديمقراطي "يونيتامس"، في اجتماع عقد اليوم الخميس، مع عدد من ممثلي "شركاء السلام"، مشاركة "شركاء السلام" (القوى الموقعة على اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة السودانية)، في التنسيق مع اللجنة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة (يونيتامس).ويهدف هذا التنسيق إلى تسهيل عمل البعثة في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي وردت في قرار مجلس الأمن الدولي، الذي أنشئت بموجبه البعثة والمتعلقة بعملية التحول السياسي بالبلاد، واستكمال ودعم تنفيذ اتفاقية السلام وإحلاله على أرض الواقع، إضافة إلى حشد الدعم الدولي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد.وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن عددا من ممثلي شركاء السلام أكدوا على ضرورة إكمال عملية بناء السلام وإنزاله على أرض الواقع لإصلاح الصورة السلبية التي خلفها النظام السابق بجانب إشراك منظمات المجمتع المدني في عملية تحقيق أهداف البعثة.وشدد الاجتماع على ضرورة تنظيم ورشة عمل مع شركاء السلام لمناقشة تطوير خطط العمل الخاصة ببرامج بناء السلام التي ستقوم على تنفيذها بعثة "يونيتامس".