9 وفيات و1223 إصابة بكورونا فى سويسرا

أعلنت السلطات الصحية السويسرية، اليوم الخميس، تسجيل 9 حالات وفاة، بالإضافة إلى 1223 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).وقالت وزارة الشئون الصحية، في بيان من مقرها بالعاصمة برن، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 9319 حالة وفاة وأكثر من 561 ألف إصابة بالفيروس التاجى.وأضافت أن عدد المصابين الذين يضطرون للحصول على علاج ورعاية في المستشفيات فى الأسبوعين الماضيين وصل إلى 418 مصابًا، فيما تمكنت السلطات منذ نهاية فبراير الماضى من تطبيق أكثر من 4.3 مليون اختبار تشخيصي على من بدت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.وأشارت إلى أن السلطات فرضت العزل المنزلى على أكثر من عشرة آلاف مصاب حتى التعافي من أعراض الإصابة بالفيروس إلى جانب عزل زهاء 17 ألفًا آخرين كانوا على تواصل مع هؤلاء المصابين، فيما وصل عدد من تم فرض العزل المنزلي عليهم بعد العودة من دول مصنفة على أنها خطرة إلى 4040 شخصًا، بهدف التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.وبدأت السلطات السويسرية في حملة توعية جديدة لحث الرأي العام على التمسك بالإجراءات الاحترازية مع عودة تدريجية للأنشطة التجارية باستثناء المطاعم والمقاهي مع متابعة معدلات الإصابات من كثب.وتساور السلطات حالة من القلق البالغ بشأن ارتفاع حالات إصابات بتحورات الفيروس التاجي، والتي باتت تمثل أكثر من نصف المصابين.