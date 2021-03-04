267 إصابة بكورونا في ويلز البريطانية

أعلنت وكالة الصحة العامة في مقاطعة ويلز البريطانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في المقاطعة إلى 204 آلاف و463 حالة.ورصدت الوكالة حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية 13 حالة وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس أيضًا، ليصل إجمالي أعداد الوفيات بالمقاطعة منذ بدء الجائحة إلى خمسة آلاف و366 حالة.وأشارت الوكالة إلى أن 951 ألفًا و540 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس، بزيادة 9 آلاف و523 شخصًا عن العدد الإجمالي الذي تم تسجيله أمس الأربعاء.يذكر أن هناك 139 ألفًا و445 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.