العراق يوقع عقدًا لاستيراد مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسي

صرح وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار اليوم الخميس، بأنه تم التوقيع على عقد مع روسيا لتوريد مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا كشحنة عاجلة ترسل إلى العراق خلال أسبوعين.وقال وزير النفط رئيس الوفد الحكومي العراقي الذي يزور روسيا حاليًا: إن هذه الشحنة من لقاح "سبوتنك في" تمثل الدفعة الأولى من كميات تم الاتفاق على تجهيزها وفق توقيتات يتفق عليها لاحقًا.وأضاف أن الاتفاق ينص على قيام صندوق الاستثمارات الروسي بتدريب عدد من الفرق الطبية المتخصصة من المحافظات العراقية بهدف التعرف على طريقة استخدام هذا اللقاح.