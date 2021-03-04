موريتانيا: نستطيع تخزين 30% من احتياجاتنا من لقاح كورونا

قال الدكتور محمد نذير حامد، وزير الصحة الموريتاني، إن بلاده جاهزة لاستقبال أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المُستجد، في غضون أيام قليلة.وأوضح نذير، خلال لقاء مع الصحفيين نظمه المجلس الموريتاني الأعلى للإعلام، اليوم الخميس، في نواكشوط، أن البنية التحتية الموريتانية يمكنها تخزين ثلاثين في المائة من حاجتها من اللقاح.وتجاوز عدد المصابين بكورونا في موريتانيا الـ17 ألفا.