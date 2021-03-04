ارتفاع أعداد اللاجئين الإثيوبيين في السودان لـ67 ألفًًا

ارتفع عدد اللاجئين الإثيوبيين المُسجلين في السودان إلى 67 ألفًا، عبروا الحدود إلى ولايتى "كسلا" و"القضارف" (في شرق السودان)، منذ بدء الاضطرابات في إقليم تيجراي في نوفمبر الماضي.وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الخميس، أن اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الأوضاع المتدهورة في إقليم تيجراي الإثيوبي، واصلوا التدفق على الأراضي السودانية.وذكرت مفوضية اللاجئين السودانية أن 558 لاجئًا وصلوا إلى معسكر "حمداييت" على الحدود بين السودان وإثيوبيا، خلال الأسبوع الماضي.