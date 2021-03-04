رفع 25 طن مخلفات وإزالة حالة تعدٍّ بطوخ الخيل في المنيا

أزالت اليوم الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل التابعة لمركز ومدينة المنيا حالة تعدٍّ على أملاك دولة بالطريق الصحراوي الغربي، كما رفعت 25 طن مخلفات قمامة وأتربة خلال حملة نظافة بالقرية وتوابعها.قال رضا مصطفي عبدالرحمن رئيس القرية إن الوحدة المحلية بقريه طوخ الخيل أزالت اليوم حالة تعدٍّ علي أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الغربي بمساحة 175 مترًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما واصلت جهودها في مجال النظافة حفاظًا على المظهر العام وعدم انتشار الأمراض والأوبئة، ونفذت حملة لرفع المخلفات والتراكمات اليومية من نقاط التجميع بالقرى والعزب التابعة، حيث قام قسم البيئة اليوم برفع 25 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بقريه طوه وقرية طوخ والتوابع.وأوضح رئيس القرية أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، برفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع أولًا بأول لتوفير بيئة صحية للمواطنين.