«جاڤي» يتوقع انحسار كورونا بنهاية العام الجاري ويرصد 5 أسباب

أعلن التحالف العالمي للقاحات «جاڤي» أن هناك أملا كبيرا في انحسار وباء كورونا عن العالم مع نهاية العام الجاري.وأوضح التحالف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك 5 أسباب لانهيار الفيروس، وتشمل: الانخفاض المستمر عالميا في عدد الإصابات الجديدة منذ يناير وحتى الآن، والتوسع الكبير في عمليات التطعيم باللقاحات المختلفة عالميًا، والتغير في درجات الحرارة ودفء الجو وزيادة عدد ساعات سطوع الشمس الفترة القادمة من العام، والملايين الكبيرة من البشر التي أصيبت بالفعل وتعافت واكتسبت مناعة ضد الفيروس، والتمسك بارتداء الكمامات والحرص على الإجراءات الاحترازية من تباعد وغيرها.