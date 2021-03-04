4142 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل 4142 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة، في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن نصف المصابين المسجلين حديثًا تقل أعمارهم عن 20 عامًا، مضيفة أنها أجرت أكثر من 80 ألف اختبار، أمس الأربعاء؛ مما يضع معدل العدوى عند 5.2%، بزيادة طفيفة عن نفس الرقم الذي تم الإبلاغ عنه في اليوم السابق.ونوهت الوزارة بأن نحو 50.1% من المصابين حديثًا هم من المراهقين والأطفال، في حين أن 5.4% فقط هم فوق سن الستين.