مذيع بريطاني يتلقى تعويضًا ماليًا بسبب اختراق هاتفه الجوال

قَبِل مذيع في برنامج "ذا جريت بريتش بيك أوف" التليفزيوني البريطاني مبلغا من المال، لم يتم الإفصاح عن قيمته، من مجموعة صحفية بعدما زعم أن هاتفه المحمول تعرض للاختراق.وقبل المذيع نويل فيلدينج "تعويضا كبيرا" واعتذارا من مجموعة "نيوز جروب نيوزبيبرز" (إن جي إن)، وهي دار النشر التي تصدر صحيفة "ذا صن" البريطانية، وكانت تصدر صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" التي أغلقت أبوابها في 2011.وأقام فيلدينج المعروف بأدواره التمثيلية وأعماله الكوميدية، دعوى قضائية ضد المجموعة في مارس 2019 بعدما زعم أنه حدد عددا من المقالات التي احتوت على معلومات خاصة عنه.ونشرت صحف "إن جي إن" المقالات في الفترة بين عامي 2006 و2010، وخلال جلسة الاستماع بالمحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الخميس، قال أليكس كوكرين، محامي فيلدينج، إن هاتف موكله تعرض للقرصنة من جانب صحفيي "إن جي إن".