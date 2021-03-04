«تنمية التجارة»: استقرار أسواق الجملة والعبور نتيجة زيادة المعروض

قال المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، إن هناك استقرارا في أسواق الجملة بأكتوبر والعبور نتيجة زيادة المعروض من الإنتاج وخاصة في المواسم الزراعية والعروات فضلا عن زيادة الكميات المطروحة من الخضار والفاكهة في فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة لشركات تجارة الجملة.وأوضح "خليل" لـ"الدستور"، أن هناك تراجعا في أسعار الطماطم لتطرح بـ2.5 جنيه والبطاطس بـ3 جنيهات والبسلة بـ8 جنيهات والخيار بـ7جنيهات واليوسفي بـ3 جنيهات والفراولة بـ8 جنيهات والموز بـ7 جنيهات، لافتا إلى أنه لا يوجد نقص بأي سلع في الأسواق المحلية.