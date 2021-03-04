لافروف يبدأ جولة شرق أوسطية تشمل الإمارات والسعودية

يقوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بجولة شرق أوسطية تشمل كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وذلك في الفترة من 8 إلى 12 من شهر مارس الجارى، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان أوردته وكالة أنباء تاس الروسية: "يبدأ لافروف يوم الإثنين المقبل زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، حيث إنه من المقرر أن يعقد الوزير الروسي اجتماعات ومفاوضات مع قادة هذه الدول ووزراء خارجيتها.وأضافت: أنه من المتوقع أن يتم التركيز خلال تلك الاجتماعات على سبل تعزيز التعاون التجاري المشترك بين موسكو وكل من أبوظبى والرياض والدوحة، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، فضلًا عن تعزيز التعاون في مكافحة انتشار فيروس كورونا.