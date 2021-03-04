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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالصور..محافظ بورسعيد يشهد تلقي أول مواطن للقاح كورونا

محافظ بورسعيد يشهد تلقى أول مواطن لقاح كورونا (صور)

الخميس 04/مارس/2021 - 03:56 م
جريدة الدستور
بورسعيد- شيماء رشاد
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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بدء تلقي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح كورونا بمركز اللقاح في مستشفى النصر التخصصي، التابع لهيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتواجد المحافظ أثناء لحظة حصول أول مواطن على اللقاح، مطلعًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية وخطوات تلقي المواطن للقاح منذ دخوله المستشفى، كما استفسر من المواطنين عن مدى رضاهم على الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.

وجرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء "الكمامات" والحفاظ على مسافات التباعد، وعمليات التطهير والتعقيم المستمرة، فضلًا عن قياس درجات حرارة المترددين على المركز.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا، وفى إطار الاهتمام بالصحة العامة.

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