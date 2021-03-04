رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

الخميس 04/مارس/2021 - 04:18 م
الكفتة المشوية
الكفتة المشوية
شيماء دهب
طباعة
تعتبر الكفتة المشوية من الأطعمة الشهية التى تُفضلها العديد من الأسر أن تكون متواجدة على سفرتها، خاصة وأنها سهلة في التحضير.

مزايا الكفتة المشوية 

وتعتبر الكفتة المشوية من الأكلات الخفيفة على المعدة، وسريعة في عملية الهضم، مما يمنع من تراكم الدهون داخل الجسم، خاصة مع فقدان اللحم معظم الدهون خلال عملية الشواء، مما يجعلها أكثر فائدة للجسم، فهي تغذي الجسم بالبروتين المطلوب وتعتبر وجبه غذائية عقب ممارسة التمارين الرياضية.

طريقة عمل الكفتة المشوية 

وفي هذه السطور نوضح طريقة عمل الكفته المشوية
المقادير الخاصة بطريقة عمل الكفته المشوية:-
- كيلو لحمة مفرومة.
- بصلة كبيرة مفرومة ومصفاه من المياه.
- 2 ملعقة بقسماط.
- ملعقة صغيرة من البينكج بودر.
- ملح.
- فلفل أسود.
- طماطم.
- بقدونس مفروم.

قد يهمك.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

طريقة تحضير الكفتة المشوية

-وتبدأ أولى خطوات طريقة تحضير الكفتة المشوية بمزج اللحم مع البقدونس والبيكنج بودر والبقسماط والتوابل سويًا أي كافة المقادير السابقة.
- ضع الخليط في الثلاجة مدة نصف ساعة لتمتزج المكونات.
- بعد ذلك قوم بعمل الصوابع الخاصة بالكفته وتشكيلها.
- ضع صوابع الكفته على آداة الشوي.
- رش مياه البصل على الكفتة.
- نقوم بالتقليب الخاص بالكفتة من جميع الجوانب.
- عقب التأكد من التسوية يتم تقديمها على طبق به البقدونس.

قد يهمك.. طريقة عمل البسبوسة بدقيق السميد

طريقة عمل الكفته المشوية في الفرن

أما طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن ذات المقادير السابقة.
طريقة التحضير:
- نقوم بمزج المكونات السابقة جيدًا.
- نضع في الثلاجة مدة نصف ساعة.
- نبدء في عمل الكفته صوابع.
- نقوم بالرص في صينيه الفرن.
- ندخل الكفتة في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة.
- نخرج الكفتة من الفرن بعد تمام النضج.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

السيسي ينعى اللواء كمال عامر: معلمي وأستاذي وقائدي وواحد من أغلى رجال مصر

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن نجاح مركز تعليم الكبار في محو أمية 2943 مواطنًا

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تحصد المركز الثاني في مسابقة الاتحاد الرياضي للشطرنج

image description

رفع 165 طن مخلفات في حملات نظافة وتمهيد طرق بأسيوط

image description

دورات مجانية على الحرف اليدوية للشباب بالغرفة التجارية في أسيوط

الأكثر قراءة

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

السيسي ينعى اللواء كمال عامر: معلمي وأستاذي وقائدي وواحد من أغلى رجال مصر

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون "الشهر العقاري" ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

حقائق مدهشة عن الماء والغذاء

المفوضية الأوروبية تريد زيادة معدل التوظيف إلى 78% بحلول 2030

تحذير بعد فرار عشرات التماسيح من مزرعة بجنوب إفريقيا

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

أغرب من الخيال.. حكايات من حياة رجاء الرفاعي ويوسف إدريس

«المرأة التي رحلت».. قصة ديفيد هربرت لورانس عن عقل المرأة

فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

أحمد الحجار يستعيد ذكريات التسعينات فى أوبرا الإسكندرية