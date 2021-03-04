



مزايا الكفتة المشوية

وتعتبر الكفتة المشوية من الأكلات الخفيفة على المعدة، وسريعة في عملية الهضم، مما يمنع من تراكم الدهون داخل الجسم، خاصة مع فقدان اللحم معظم الدهون خلال عملية الشواء، مما يجعلها أكثر فائدة للجسم، فهي تغذي الجسم بالبروتين المطلوب وتعتبر وجبه غذائية عقب ممارسة التمارين الرياضية.





طريقة عمل الكفتة المشوية



المقادير الخاصة بطريقة عمل الكفته المشوية:-

- كيلو لحمة مفرومة.

- بصلة كبيرة مفرومة ومصفاه من المياه.

- 2 ملعقة بقسماط.

- ملعقة صغيرة من البينكج بودر.

- ملح.

- فلفل أسود.

- طماطم.

- بقدونس مفروم.



وفي هذه السطور نوضح طريقة عمل الكفته المشويةالمقادير الخاصة بطريقة عمل الكفته المشوية:-- كيلو لحمة مفرومة.- بصلة كبيرة مفرومة ومصفاه من المياه.- 2 ملعقة بقسماط.- ملعقة صغيرة من البينكج بودر.- ملح.- فلفل أسود.- طماطم.- بقدونس مفروم.

تعتبر الكفتة المشوية من الأطعمة الشهية التى تُفضلها العديد من الأسر أن تكون متواجدة على سفرتها، خاصة وأنها سهلة في التحضير.

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طريقة تحضير الكفتة المشوية



- ضع الخليط في الثلاجة مدة نصف ساعة لتمتزج المكونات.

- بعد ذلك قوم بعمل الصوابع الخاصة بالكفته وتشكيلها.

- ضع صوابع الكفته على آداة الشوي.

- رش مياه البصل على الكفتة.

- نقوم بالتقليب الخاص بالكفتة من جميع الجوانب.

- عقب التأكد من التسوية يتم تقديمها على طبق به البقدونس.



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طريقة عمل الكفته المشوية في الفرن -وتبدأ أولى خطوات طريقة تحضير الكفتة المشوية بمزج اللحم مع البقدونس والبيكنج بودر والبقسماط والتوابل سويًا أي كافة المقادير السابقة.- ضع الخليط في الثلاجة مدة نصف ساعة لتمتزج المكونات.- بعد ذلك قوم بعمل الصوابع الخاصة بالكفته وتشكيلها.- ضع صوابع الكفته على آداة الشوي.- رش مياه البصل على الكفتة.- نقوم بالتقليب الخاص بالكفتة من جميع الجوانب.- عقب التأكد من التسوية يتم تقديمها على طبق به البقدونس.قد يهمك.. طريقة عمل البسبوسة بدقيق السميد

أما طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن ذات المقادير السابقة.

طريقة التحضير:

- نقوم بمزج المكونات السابقة جيدًا.

- نضع في الثلاجة مدة نصف ساعة.

- نبدء في عمل الكفته صوابع.

- نقوم بالرص في صينيه الفرن.

- ندخل الكفتة في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة.

- نخرج الكفتة من الفرن بعد تمام النضج.

