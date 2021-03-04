النيابة تطلب تحريات المباحث حول انتحار شاب أسفل مترو حدائق المعادي





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الخميس، استعجال تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث حول شاب ألقى نفسه أسفل عجلات مترو الأنفاق، بمحطة حدائق المعادي.كانت النيابة قررت تشريح الجثة وإعداد تقرير حول الوفاة، وتحديد هوية المتوفي، واستدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول ظروفه وأسباب انتحاره.تلقت شرطة النقل والمواصلات إشارة من الخدمات المعينة بمحطة مترو حدائق المعادي، مفادها أنه أثناء دخول القطار المحطة، قام شاب بإلقاء نفسه أسفل عجلات القطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال.وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة المعادي لمحل الواقعة، وجارٍ عمل التحريات للتوصل لهوية الضحية، وكشف مُلابسات الحادث.