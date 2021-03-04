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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شقيق الشاب المُنتحر بمنشأة ناصر: جاره رفض الارتباط بنجلته

الخميس 04/مارس/2021 - 06:00 م
الشاب المُنتحر
الشاب المُنتحر
نجلاء رفاعي
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تستمع نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الأربعاء، إلى أقوال شقيق شاب انتحر شنقًا داخل غرفته الخاصة في منزله بمنشأة ناصر، وقال إن شقيقه لم يتحمل رفض وإهانة جاره له ورفضه الارتباط بنجلته.

وأشار إلى أن شقيقه يعاني من ضيق الرزق مثل أي شاب وهذا ما دفعه للانتحار، حيث شعر أنه أقل من غيره من الشباب ولم يتحمل فكرة رفض الزواج وارتباط فتاته بشاب آخر، كما أنه سخر منه بسبب صغر سنه وتفكيره في الارتباط في هذه السن الصغيرة، وعندما جلس معه رفض أن يتواجد أحد معه، وعقب قليل دخل عليه فوجده منتحرا وجثة هامدة.

وتبين من مناظرة الجثة أن الشاب يرتدى ملابسه كاملة ولا يوجد أي إصابات ظاهرية، عدا احمرار حول الرقبة من آثار الخنق، وتبين من المعاينة أنه انتحر بشنق نفسه في السقف وصعد على سلم قام بدفعه أرضًا في الغرفة ما أدى إلى وفاته.

وورد بلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر من غرفة عمليات النجدة بقيام شخص بالانتحار بمحل سكنه.

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين أن الشخص المنتحر يبلغ من العمر 18 عامًا، عامل نظافة، يسكن بالدور الأرضي من المبنى، وأقدم على التخلص من حياته بشنق نفسه في سقف غرفته بحبل غسيل.

تحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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