السبت.. كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بـ«سبت الأموات»

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الكنيسة تحتفل بسبت الأموات، يوم السبت المقبل.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن سبت الأموات هو السبت الذي يسبق أحد الرفاع السابق للصوم الكبير مباشرة، ويُذكر فيه جميع الأبرار المتوشحين بالله أي القديسين.تستعد كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.