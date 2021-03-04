بدء تلقي مواطني الفيوم لقاح كورونا بالمركز الطبي الحضري (فيديو)

استقبل المركز الطبي الحضري بمنطقة الكيمان فارس بمدينة الفيوم، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقي لقاح فيروس كورونا، في اليوم الأول لتلقي اللقاح، اليوم الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة حول المركز، وتواجد الشرطة النسائية.وأوضحت الدكتورة إيمان مديرة المركز، أنه تم تخصيص المركز ليستقبل المواطنين الذين قد سبق لهم التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، وشهدت الساعات الأولي إقبال كثيف من المواطنين.وأضافت أنه يتم دخول الحالة إلى غرفة لقياس نسبة الضغط، ثم ملئ الاستمارة بالبيانات، ثم غرفة التطعيمات لأخد التطعيم، وبعدها ياخد المريض راحة ويتناول العصير، وبعد ١٥يوما يأخذ الجرعة الثانية من اللقاح.