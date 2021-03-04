بدء تلقيح المواطنين ضد كورونا في المركز الأوروبي بقنا

بدأت مديرية الصحة بقنا، اليوم الخميس، تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا من الذين قدموا على الموقع الخاص، للحصول على اللقاح.واستقبل مركز الصحة الأوروبي بمدينة قنا، قرابة 19 مواطنًا في اليوم الأول، وحصلوا على اللقاح وسط إجراءات احترازية.وأثنى من تلقوا اللقاح على سرعة الإجراءات في التطعيم، سواء من خلال تقديمهم على الموقع أو من خلال حصولهم على الجرعة داخل مركز صحة الأسرة الأوروبي بقنا.من جانبه، أكد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الفريق أن يعمل كخلية نحل في تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.