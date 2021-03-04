تركيا تحتل صدارة قائمة تدهور الحريات في العالم

أعلن مركز أبحاث فريدوم هاوس، اليوم الخميس، أن تركيا احتلت المرتبة 151 للدول التي تحترم الحريات على مستوى العالم، بعد التدهور الذي شهدته في انتهاكات حقوق الإنسان بآخر عشر سنوات.ونشر المركز ومقره الولايات المتحدة الأمريكية في تقريره السنوي لتدهور الحريات وتعنف الحكام إثر أزمة فيروس كورونا، أن تركيا احتلت المرتبة الثانية في التدهور السريع للحريات.وكانت تركيا هي الأسرع تدهورًا في الحريات على مستوى السنوات العشر الأخيرة لتحتل المرتبة الثانية، كما انخفض معدل الحرية في تركيا من 63 إلى 32 نقطة، بمعدل النصف تقريبًا، وكانت أكثر الدول التي شهدت تراجعًا في الحريات هي مالي فقد خسرت 39 نقطة.كانت وسائل الإعلام هي أكثر ما شهد تدهورا في الحريات لينحسر دور وسائل الإعلام على موقف الحكومة التركية التي دائمًا ما تتجاهل عناوين الأخبار الخاصة بالحكومة، علاوة على تجاهل أخبار تعرض بعض الصحف والمواقع المستقلة لضغوط سياسية كبيرة.ومن جهته، قال نيت شنكان مدير الأبحاث الخاصة في مؤسسة فريدوم هاوس، إن تركيا تستهدف المنشقين من خلال القمع العابر للحدود.