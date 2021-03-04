دفنوه أثناء التنقيب عن الآثار.. 3 سنوات سجن لـ11 متهمًا بقتل صديقهم

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة، بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى- بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم وانقضاء الدعوى لمتهم لوفاته بتهمة القتل بدون عمد.تعود أحداث القضية إلى يوم 11 سبتمبر 2019، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغًا بغياب محمد مبارك ومقيم بقرية دندرة بمركز قنا عن منزله.وكشفت التحريات عن أن المجنى عليه اتفق مع كل من صديقه حربى حسين وأشقائه عبدالمعروف وعارف وصبرى وشفيق عبدالموجود وعباس جاد ومحمد حسين وأحمد قاسم محمد جعفر وسعد رسلان ومحمد حجازى ومحمود عبدالله على التنقيب عن الآثار فى منزل المتهم الأول فى المنطقه الصحراوية بجبل دندرة، وقاموا بحفر بئر بعمق 9 أمتار، وأثناء التنقيب انهالت الحفرة على المجنى عليه ولم يستطيعوا إنقاذه فقاموا بردم الحفرة عليه بالرمال والحجارة حتى لا يفتضح أمرهم.واعترف 3 من المتهمين بارتكاب الحادث مع باقى المتهمين، وأرشدوا عن مكان الحفرة، وتمت إحالتهم لمحكمة جنايات قنا بتهمة القتل من غير عمد، وقضت بحبس 11 متهمًا وانقضاء الدعوى على المتهم الأول لوفاته.