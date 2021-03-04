«بافاريا» الألمانية: الموجة الثالثة من كورونا قادمة بسبب السلالة البريطانية

أعرب ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، عن اعتقاده بأن الموجة الثانية لوباء كورونا تم التغلب عليها، لكنه حذر من قدوم الموجة الثالثة بسبب السلالة البريطانية للفيروس.جاءت هذه التصريحات لزعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري اليوم الخميس بعد جلسة لحكومة الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا.وطالب زودر بالنظر في سبل السيطرة على هذه الموجة الجديدة.وأضاف المسؤول الألماني أن خمسا من النقاط العشر الساخنة لوباء كورونا في ألمانيا موجودة في بافاريا مشيرا إلى أن إحدى هذه النقاط في دائرة شام حيث ثبت أن السلالة البريطانية هي السبب في 78% من المسحات الإيجابية هناك.