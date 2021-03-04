السعودية تسجل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 378708 حالات منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 336 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 369 ألفًا و613 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.514 حالة منذ بداية الجائحة.