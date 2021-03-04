ضبط 19 مخالفة تموينية بمطروح (صور)

أصدر المهندس حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، بتوجيه حملة تموينية إلى الأسواق والمحال التجارية بكل من قطاع شرق وقطاع غرب المحافظة (مركزي الضبعة وبراني)، وذلك بالتنسيق مع قسم مباحث التموين لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومتابعة عمل المنشآت التموينية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين، وضبط أي مخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.وأعلن "الشيباني" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هذه الحملات تمكنت من ضبط 19 مخالفة تموينية شملت مخالفات مخابز (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة بالمخبز ومخالفات مواد بترولية وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على الأستاذ وكيل النائب العام للنظر والتصرف.