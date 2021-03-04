لبنان: راقبنا التزام 2930 مؤسسة بتدابير الوقاية من كورونا

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) تنفيذ عمليات مراقبة ومتابعة شملت 2930 مؤسسة في مختلف المحافظات اللبنانية؛ للوقوف على مدى التزامها بالضوابط والإجراءات التي قررتها الحكومة، في إطار التخفيف التدريجي من قيود الإغلاق العام للبلاد بهدف منع انتشار فيروس كورونا.وأشارت قوى الأمن الداخلي،في بيان لها اليوم، إلى أن الدوريات الشرطية قامت بمتابعة عمل المؤسسات التي سُمح لها بإعادة فتح أبوابها في أعقاب انتهاء فترة الإغلاق العام للبلاد من بنوك ومحال تجارية وشركات ومصانع وغيرها، والتأكد من صحة التزامها بالإجراءات اللازمة والآمنة لمباشرة العمل.وأوضحت أنها تقوم بالكشف عن تسجيل هذه المؤسسات العاملين لديها عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، وكذلك من نتائج الفحوص المخبرية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا (بي سي آر) ومن كونها سلبية، والتأكد من اتخاذ المؤسسات لتدابير وإجراءات الوقاية الرامية للحد من انتشار الوباء، ومراقبة التقيد بساعات العمل المحددة المفروضة على هذه المؤسسات.ودخل لبنان حالة الإغلاق العام الشامل في سبيل الحد من تفشي وباء كورونا ابتداء من 14 يناير وحتى 8 فبراير الماضيين، بعدما امتلأت معظم المستشفيات ووحدات العناية المركزة بالمرضى المصابين بالفيروس.وأعلنت الحكومة اللبنانية خطة من 4 مراحل ابتداء من 8 فبراير وحتى 22 مارس الجاري، للخروج التدريجي من حالة الإغلاق العام الشامل حتى يمكن كبح التفشي الوبائي لكورونا.