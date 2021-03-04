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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ4 من أعضاء هيئة تدريس

الخميس 04/مارس/2021 - 03:51 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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كشفت جامعة سوهاج حقيقة ما يُثار حول طرد رئيس الجامعة لـ 4 من أعضاء هيئة التدريس، وإرغامهم على التنازل عن منحة إلى دولة الصين.

وقالت الجامعة، إنه «بالإشارة إلى ما تم نشره من قبل أحد نواب البرلمان الموقر عن محافظة سوهاج، بخصوص ادعاء طرد رئيس جامعة سوهاج لعدد 4 أعضاء هيئة تدريس بكلية التجارة، وتعنت الكلية ضدهم وإرغامهم على التنازل عن منحة الدكتوراه بالصين على حد وصف ما تم نشره».

وأكد المركز الاعلامي للجامعة أن «إدارة الجامعة تضع نصب عينيها دائمًا احترام حقوق كل منتسبيها، من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب، وتقدر نواب البرلمان كل التقدير بوصفهم نواب الشعب».

وتابع: «لكن فيما يخص تلك الواقعة بالتحديد فان الجامعة تنفي نفيا تاما، فلم يتم طرد هؤلاء الباحثين، ولكن كل ماحدث أن رئيس الجامعة تعجب من تخطيهم القنوات الشرعية المتعارف عليها في تقديم الشكوي، وتساءل لماذا تم تخطي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ثم تخطي رئيس الجامعة، والوصول إلى وزير التعليم العالي مباشرة، دون طرق الباب داخل جامعتهم، ولم يحدث حل لشكوتهم، فبالتأكيد رب الاسرة الجامعية وملجأهم هو الوزير».

وأكمل «تواصل رئيس الجامعة فور علمه بالواقعة مع الوزير ومدير إدارة العلاقات الثقافية بالقاهرة، والتي قامت بإرسال خطاب يفيد بعدم جواز استكمال الدراسة والحصول على الدكتوراه أون لاين، وهذا ما لم يروق للسيد النائب الذي نكن له كل التقدير والاحترام ولجميع النواب».

أوضح أنه «لم يتم إلى الآن إصدار أي قرارات بخصوص هذا الموضوع، وكذلك لم يتم إرغامهم على التنازل عن المنحة، حيث قرر مجلس كلية التجارة، في جلسته خلال شهر فبراير الماضي، تشكيل لجنة للتواصل مع الجامعات الأخرى ودراسة الموضوع والوصول إلى توصيات لتقديمها إلى مجلس الكلية لاتخاذ القرار المناسب بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح».


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