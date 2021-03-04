«علوم البحار» يطلق رحلة بحثية بخليج السويس (صور)

خرج فريق بحثي بفرع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالسويس إلى رحلة بحثية لتجميع عينات بخليج السويس.ووجه الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد، بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، كل مجموعة حسب اختصاصها لأداء المهمة البحثية.وقال الدكتور أحمد عبدالحليم، مدير فرع السويس، إن الهدف من الرحلة هو تحقيق استراتيجية المعهد من خلال مشروع "تقييم التنوع البيولوجى والمخزون السمكى ومعدلات التلوث على طول سواحل خليج السويس- الوضع الراهن والمتطلبات".وأضاف مدير الفرع أن خروج الرحلة فى هذه الظروف الجوية الصعبة يأتى حسب توقيت الرحلة التى تقام مرتين كل عام صيفًا وشتاءً، للخروج بأفضل النتائج داخل خليج السويس وما يترتب عليه من تغيرات جوية وتأثيرها على البيئة البحرية.