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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: نرحب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حال كانت بروكسل مستعدة لذلك

الخميس 04/مارس/2021 - 03:24 م
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه بلاده لا يمكن وصفها بأنها ودية، مؤكدًا أن موسكو ستكون سعيدة بالدخول في تعاون بنّاء إذا كانت بروكسل مستعدة لذلك.

وأضاف لافروف في مقابلة اليوم الخميس مع مجلة (الفكر الروسي): "للأسف، لا يمكن وصف السياسة الحالية للاتحاد الأوروبي تجاه بلدنا بالودية، لقد دمر الاتحاد الأوروبي عمدًا البنية التحتية لعلاقاتنا تقريبًا، ويواصل ممارسة فرض عقوبات غير مشروعة من جانب واحد".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يواصل ربط تطبيع العلاقات مع روسيا بتنفيذ اتفاقات مينسك بشأن أوكرانيا، التي تخربها كييف علانية، وينظم حملات إعلامية تتهم موسكو بالتضليل، وهذا غير صحيح، مؤكدا أن بروكسل رفضت مقترحات موسكو ببدء حوار مهني قائم على الحقائق.

وتابع قائلًا: "لقد وصل الأمر إلى حد التدخل الصريح في شؤوننا الداخلية، ونحن على قناعة بأنه من مصلحتنا المشتركة ضمان التنمية السلمية والمستقرة والآمنة لقارة أوراسيا بأكملها، وسنكون سعداء بالدخول في تعاون بناء مع الاتحاد الأوروبي قائم على مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح في حال كانت بروكسل مستعدة لذلك".

وأشار إلى أن هناك عددًا من المجالات مطلوب فيها التعاون بشدة بين روسيا والاتحاد الأوروبي ومنها الرعاية الصحية ومكافحة تغير المناخ والمجال العلمي والتقني والإرهاب الدولي وتهريب المخدرات والجرائم الإلكترونية ومجال الطاقة.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قد فرض الثلاثاء الماضي عقوبات لأول مرة بموجب نظام عقوبات عالمي جديد يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان واستهدفت أربعة مسؤولين كبار روس على خلفية اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني، وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية بسبب الوضع في أوكرانيا وحول شبه جزيرة القرم في عام 2014.

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